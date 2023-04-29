Ульмарк о поражении от «Флориды»: «Сегодня у меня не получилось закрыть ворота на замок»

Вратарь «Бостона» Линус Ульмарк подвел итоги шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (5:7).

«К сожалению, сегодня у меня не получилось закрыть ворота на замок. Просто нужно сделать еще больше сейвов, вот и все. Иногда это та часть игры, которая, к сожалению, происходит. И сегодня был один из таких дней», — приводит слова Ульмарка официальный сайт НХЛ.

Седьмой матч серии пройдет 30 апреля. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.