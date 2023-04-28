Купер: «Василевский доказал, что может справиться со сложными бросками»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского в пятом матче серии с «Торонто» (4:2, 2-3 в серии).

«Соперник был упрям сегодня, но я думаю, что действительно упрямым был Василевский. Его имя часто всплывало по разным причинам в последние пару дней, и я думаю, что он доказал, что может справиться со сложными бросками», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Василевский отразил 29 бросков и был признан второй звездой встречи.

Шестой матч в серии состоится 29 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.