Статистика Наместникова в плей-офф: две передачи, два броска в створ и две минуты штрафа

«Виннипег» в пятом матче серии уступил «Вегасу» со счетом 1:4. «Джетс» завершили выступление в плей-офф НХЛ.

Форвард «Виннипега» Владислав Наместников отыграл все пять матчей, в которых набрал 2 (0+2) очка, нанес два броска в створ ворот и заработал две минуты штрафа, проводя на льду в среднем 15 минут и 50 секунд.

В регулярном чемпионате 30-летний россиянин набрал 25 (8+17) очков в 77 матчах.