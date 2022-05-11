Тарасенко стал третьим игроком в истории «Сент-Луиса», у кого более одного хет-трика в плей-офф

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил три шайбы в пятом матче серии первого раунда против «Миннесота» (5:2), стал третьим игроком в истории «Блюз», у которого более одного матча с тремя голами в плей-офф НХЛ.

Также более одного матча с тремя голами имеют Франк Сент-Марселль и Джейден Шварц. Отметим, что предыдущий хет-трик Тарасенко оформил в 2015 году.

30-летний Тарасенко был признан первой звездой прошедшей встречи. Всего в нынешнем плей-офф он провел 5 матчей и набрал 5 (4+1) очков.

Счет в серии между командами стал 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии пройдет в Сент-Луисе 13 мая (начало — в 04.30 мск).