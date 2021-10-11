Анонсируем новый сезон НХЛ вместе с нашим постоянным экспертом — известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым. Ведущий — Михаил Зислис.

Главные темы:

— фавориты и аутсайдеры нового сезона

— что ждет главных российских звезд

— какие российские (и не только) новички зажгут в этом чемпионате

— кто выиграет индивидуальные призы НХЛ

Начало эфира — в 15.00 на YouTube-канале «СЭ».