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Кто выиграет Кубок Стэнли? Live с Зислисом и Федотовым — в 15.00

11 октября, 12:30
Кто выиграет Кубок Стэнли? Live с Зислисом и Федотовым. Фото «СЭ»
Кто выиграет Кубок Стэнли? Live с Зислисом и Федотовым. Фото «СЭ»
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Анонсируем новый сезон НХЛ вместе с нашим постоянным экспертом — известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым. Ведущий — Михаил Зислис.

Главные темы:

— фавориты и аутсайдеры нового сезона

— что ждет главных российских звезд

— какие российские (и не только) новички зажгут в этом чемпионате

— кто выиграет индивидуальные призы НХЛ

Начало эфира — в 15.00 на YouTube-канале «СЭ».

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