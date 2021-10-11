Кто выиграет Кубок Стэнли? Live с Зислисом и Федотовым — в 15.00
11 октября, 12:30
Анонсируем новый сезон НХЛ вместе с нашим постоянным экспертом — известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым. Ведущий — Михаил Зислис.
Главные темы:
— фавориты и аутсайдеры нового сезона
— что ждет главных российских звезд
— какие российские (и не только) новички зажгут в этом чемпионате
— кто выиграет индивидуальные призы НХЛ
Начало эфира — в 15.00 на YouTube-канале «СЭ».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю