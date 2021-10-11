Эллер: «Не удивлюсь, если Овечкин сыграет в первом матче. Ему не нравится пропускать игры»
Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер высказался о травме одноклубника Александра Овечкина в контрольном матче с «Филадельфией» (5:3).
«Не удивлюсь, если он сыграет в первом матче. По какой-то причине он никогда не пропускает много времени вне зависимости от характера травмы. Я знаю, что он очень хочет сыграть в первом матче. Ему не нравится пропускать игры, как ему не нравится и не проявлять себя в каждой отдельной игре. Он хочет играть. Если у него будет шанс, он выйдет на лед. Я на это надеюсь», — цитирует Эллера официальный сайт клуба.
36-летний россиянин в первом периоде попытался провести силовой прием на Трэвисе Конечны, но оказался на льду. Игрок отправился в раздевалку за медицинской помощью по поводу повреждения нижней части тела.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/capitals/news/postgame-notebook-caps-5-flyers-3/c-326707724
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