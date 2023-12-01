Овечкин пояснил свои слова о том, что он и Кросби спасли НХЛ

Нападающий «Вашингтона», самый результативный российский игрок НХЛ Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, что имел в виду, когда заявил, что он и его коллега, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби «спасли лигу».

— Недавно в The Athletic была ваша цитата: «Мы с Кросби спасли лигу». Можете пояснить мысль поподробнее?

— Мы стали двумя лицами лиги, и это выстроило ее бизнес. Вокруг нас с Сидни строилась рекламная компания, что привлекало болельщиков, прессу. Кросби — Овечкин, «Вашингтон» — «Питтсбург». Может, кто-то неправильно понял мою фразу о спасении лиги. Просто на тот момент мы были лицами НХЛ.

— Вам с Кросби удалось познакомиться поближе, посидеть в ресторане?

— Да, мы постоянно разговаривали на прошлогоднем Матче звезд. Переписываемся, общаемся.

— Кого из нового поколения хоккеистов считаете спасителями лиги? Или ее сейчас не надо спасать?

— Кузнецова, Орлова и Алексеева! (Евгений Кузнецов в момент интервью находился рядом с Овечкиным, — Прим. И.Р.)

— С Орловым после его обмена продолжаете общаться?

— Конечно. Постоянно на видеосвязи. Скучает там в «Каролине»!