«Питтсбург» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Питтсбург» с 27 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 28 очками — на девятой строчке «Запада».

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