Кросби выразил соболезнования в связи со смертью Кольцова
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отреагировал на смерть бывшего одноклубника Константина Кольцова.
«У него было великолепное катание, он летал по льду. Он был приятным человеком. Это был мой первый год в «Питтсбурге», у нас была не самая сильная команда, но был отличный коллектив. Кольцов был его частью, и я соболезную его семье. Это грустная новость», — цитирует Кросби журналист Майк Морреале.
О смерти Кольцова стало известно 19 марта. Перед кончиной он находился в Майами (США), где белорусская теннисистка Арина Соболенко, с которой он встречался, должна была выступить в турнире WTA. Причиной смерти экс-хоккеиста стал оторвавшийся тромб.
Кольцов выступал за «Питтсбург» с 2002 по 2004, а также с 2005 по 2006 год.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|68
|45
|23
|94
|2
|Каролина
|68
|42
|26
|90
|3
|Филадельфия
|68
|34
|34
|76
|4
|Вашингтон
|67
|33
|34
|75
|5
|Айлендерс
|67
|29
|38
|73
|6
|Питтсбург
|67
|30
|37
|69
|7
|Нью-Джерси
|68
|32
|36
|68
|8
|Коламбус
|68
|23
|45
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|69
|40
|29
|95
|2
|Флорида
|68
|45
|23
|94
|3
|Торонто
|66
|38
|28
|85
|4
|Тампа-Бэй
|67
|36
|31
|78
|5
|Детройт
|68
|34
|34
|74
|6
|Баффало
|69
|33
|36
|71
|7
|Монреаль
|67
|25
|42
|61
|8
|Оттава
|66
|28
|38
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|67
|43
|24
|91
|2
|Колорадо
|68
|43
|25
|91
|3
|Даллас
|69
|41
|28
|91
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Сент-Луис
|68
|36
|32
|75
|6
|Миннесота
|68
|33
|35
|74
|7
|Аризона
|68
|28
|40
|61
|8
|Чикаго
|68
|19
|49
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|68
|42
|26
|92
|2
|Эдмонтон
|65
|40
|25
|84
|3
|Вегас
|67
|36
|31
|79
|4
|Лос-Анджелес
|67
|34
|33
|79
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|67
|28
|39
|68
|7
|Анахайм
|68
|23
|45
|49
|8
|Сан-Хосе
|67
|16
|51
|39
|20.03
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|- : -
|20.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|20.03
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|- : -
|20.03
|02:00
|
Детройт – Коламбус
|- : -
|20.03
|02:00
|
Бостон – Оттава
|- : -
|20.03
|02:30
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|20.03
|03:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|- : -
|20.03
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -
|20.03
|04:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|- : -
|20.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -
|20.03
|05:00
|
Вегас – Тампа-Бэй
|- : -
|20.03
|05:00
|
Анахайм – Миннесота
|- : -
|20.03
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|68
|116
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|114
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|68
|48
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|64
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97