Кросби выразил соболезнования в связи со смертью Кольцова

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отреагировал на смерть бывшего одноклубника Константина Кольцова.

«У него было великолепное катание, он летал по льду. Он был приятным человеком. Это был мой первый год в «Питтсбурге», у нас была не самая сильная команда, но был отличный коллектив. Кольцов был его частью, и я соболезную его семье. Это грустная новость», — цитирует Кросби журналист Майк Морреале.

О смерти Кольцова стало известно 19 марта. Перед кончиной он находился в Майами (США), где белорусская теннисистка Арина Соболенко, с которой он встречался, должна была выступить в турнире WTA. Причиной смерти экс-хоккеиста стал оторвавшийся тромб.

Кольцов выступал за «Питтсбург» с 2002 по 2004, а также с 2005 по 2006 год.