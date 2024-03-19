«Айлендерс» на своем льду сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 20 марта. Встреча пройдет на «USB-арене» в Нью-Йорке, США. Начало — в 02.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Айлендерс» — «Каролина» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Айлендерс» занимает сейчас 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. «Каролина» идет на 4-й строчке «Востока», имея в своем активе 90 очков. «Айлендерс» занимает сейчас 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. «Каролина» идет на 4-й строчке «Востока», имея в своем активе 90 очков.

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