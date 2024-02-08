Крикунов — о гонке бомбардиров НХЛ: «У Кучерова с Маккинноном заочная борьба, будут соревноваться»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на новость о том, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал лидером гонки бомбардиров в НХЛ.

«Сможет ли удержаться в лидерах? Будет стараться, раз есть такая возможность. Если травм не будет, ничего такого не будет, я думаю, что удержится в бомбардирах. У них же заочная борьба с Маккинноном, будут соревноваться. Хоккеисты — это такие спортсмены, что у них все на соперничестве. Везде такая борьба, ни один не хочет уступить», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

На счету россиянина 86 (32+54) очков в 50 матчах сезона-2023/24.

Второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (85 очков в 51 игре). На третьей позиции располагается Давид Пастрняк из «Бостона» (73 очка в 50 матчах).