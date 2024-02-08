Крикунов — о гонке бомбардиров НХЛ: «У Кучерова с Маккинноном заочная борьба, будут соревноваться»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на новость о том, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал лидером гонки бомбардиров в НХЛ.
«Сможет ли удержаться в лидерах? Будет стараться, раз есть такая возможность. Если травм не будет, ничего такого не будет, я думаю, что удержится в бомбардирах. У них же заочная борьба с Маккинноном, будут соревноваться. Хоккеисты — это такие спортсмены, что у них все на соперничестве. Везде такая борьба, ни один не хочет уступить», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.
На счету россиянина 86 (32+54) очков в 50 матчах сезона-2023/24.
Второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (85 очков в 51 игре). На третьей позиции располагается Давид Пастрняк из «Бостона» (73 очка в 50 матчах).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|51
|32
|19
|67
|2
|Каролина
|49
|28
|21
|61
|3
|Филадельфия
|51
|26
|25
|58
|4
|Айлендерс
|50
|21
|29
|54
|5
|Питтсбург
|47
|23
|24
|53
|6
|Нью-Джерси
|48
|25
|23
|53
|7
|Вашингтон
|48
|22
|26
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|50
|31
|19
|71
|2
|Флорида
|50
|31
|19
|66
|3
|Торонто
|49
|26
|23
|60
|4
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|59
|5
|Детройт
|50
|26
|24
|58
|6
|Монреаль
|50
|21
|29
|50
|7
|Баффало
|50
|22
|28
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|51
|32
|19
|68
|2
|Даллас
|51
|31
|20
|68
|3
|Виннипег
|48
|30
|18
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|50
|22
|28
|49
|8
|Чикаго
|51
|14
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|50
|34
|16
|73
|2
|Вегас
|51
|30
|21
|66
|3
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|6
|Калгари
|50
|23
|27
|51
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|8.02
|03:00
|
Торонто – Даллас
|5 : 4
|8.02
|03:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|3 : 1
|8.02
|05:30
|
Чикаго – Миннесота
|1 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|50
|86
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|51
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|41
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|50
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|18
|1.88