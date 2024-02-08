Форвард «Миннесоты» Марун пропустит 4-6 недель из-за травмы

Нападающий «Миннесоты» Патрик Марун выбыл на 4-6 недель из-за травмы, сообщает пресс-служба НХЛ.

6 февраля форвард перенес операцию на спине. 35-летний американец травмировался в матче с «Анахаймом» 28 января.

В этом сезоне на его счету 16 (4+12) очков в 49 матчах за «Уайлд».