Кожевников поддержал Сергачева, получившего травму в матче против «Рейнджерс»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на травму ноги российского нападающего «Тампы» Михаила Сергачева.

«Надо терпеть и слушать врачей. Да, травмы дурная, ничего ты с этим не сделаешь. Это хоккей, там все может случиться в любой момент. Кто-то без травм проходит, а кто-то с травмами. Нужно собраться, мужик все-таки, в НХЛ играет! Хоккей — мужской вид спорта, нужно терпеть и слушать врачей», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

25-летний Сергачев получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3), который прошел 8 февраля. Во втором периоде встречи хоккеист неудачно упал после столкновения и повредил левую ногу. Его увезли со льда на носилках.