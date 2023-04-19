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Сегодня, 06:12

Кучеров обошел Ягра по количеству матчей плей-офф с 3+ очками

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (7:3).

Таким образом, эта встреча стала 21-й для 29-летнего россиянина, в которой он набрал три или более очка. Он стал четвертым в рейтинге лучших игроков по этому показателю за всю историю, обогнав Яромира Ягра (20).

Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки(59 матчей), на втором месте идет Марк Мессье (30), замыкает тройку Яри Курри (28).

Никита Кучеров
Яромир Ягр
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
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«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
1. Вегас - Виннипег
0 - 0
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
1. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
2. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 1
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
1 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Даллас
0 - 0
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
0 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Каролина - Айлендерс
0 - 0
1 - 0
Результаты / календарь
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21.04
22.04
23.04
24.04
15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
19.04 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
1 : 5
19.04 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 3 : 7
19.04 04:30
Вегас – Виннипег
 - : -
19.04 05:00
Колорадо – Сиэтл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Анже Копитар

Анже Копитар

Лос-Анджелес

 1 4
Адам Фокс

Адам Фокс

Рейнджерс

 1 4
Кори Перри

Кори Перри

Тампа-Бэй

 1 3
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 1 2
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 1 2
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 1 2
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 1 1.00
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 1 1.00
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