Кучеров обошел Ягра по количеству матчей плей-офф с 3+ очками

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (7:3).

Таким образом, эта встреча стала 21-й для 29-летнего россиянина, в которой он набрал три или более очка. Он стал четвертым в рейтинге лучших игроков по этому показателю за всю историю, обогнав Яромира Ягра (20).

Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки(59 матчей), на втором месте идет Марк Мессье (30), замыкает тройку Яри Курри (28).