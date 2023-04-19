Кучеров обошел Ягра по количеству матчей плей-офф с 3+ очками
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (7:3).
Таким образом, эта встреча стала 21-й для 29-летнего россиянина, в которой он набрал три или более очка. Он стал четвертым в рейтинге лучших игроков по этому показателю за всю историю, обогнав Яромира Ягра (20).
Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки(59 матчей), на втором месте идет Марк Мессье (30), замыкает тройку Яри Курри (28).
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
Результаты / календарь
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22.04
23.04
24.04
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|19.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 5
|19.04
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|3 : 7
|19.04
|04:30
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|19.04
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Анже Копитар
Лос-Анджелес
|1
|4
|
|
Адам Фокс
Рейнджерс
|1
|4
|
|
Кори Перри
Тампа-Бэй
|1
|3
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|1
|2
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|1
|2
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1.00
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|1
|1.00
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