Крайдер: «Шестая игра с «Питтсбургом» относилась к разряду матчей «сделай или умри»

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер подвел итоги шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (5:3).

«С тех пор, как мы оказались в такой ситуации, к каждой следующей игре мы относимся так, словно это седьмой матч серии. Сегодняшняя игра относилась к разряду матчей «сделай или умри», поэтому для нас ничего не меняется. Мы смогли собраться вместе как команда в трудные времена. Горжусь тем, как команда бьется, независимо от того, проигрываем мы или выигрываем», — приводит слова Крайдера официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 3-3. Седьмой матч состоися на льду «Рейнджерс» 15 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.