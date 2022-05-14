Малкин вышел на 21-е место по голам в плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» (5:3) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Один из голов в составе «Пингвинз» на счету российского нападающего Евгения Малкина.

Этот гол стал для него третьим в этом Кубке Стэнли и 67-м за карьеру во всех матчах плей-оффю.

Таким образом, 35-летний россиянин поднялся на 21-е место по голам за карьеру в Кубке Стэнли. Он обошел Джо Ньюиндайка и Дениса Савара, у которых по 66 заброшенных шайб.

На 20-м месте располагается Горди Хоу с 68-ю голами. Лидирует в списке Уэйн Гретцки, забросивший 106 шайб в Кубке Стэнли за карьеру.