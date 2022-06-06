Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер подвел итоги третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:3).

«Нам придется пересмотреть этот матч, мы провели довольно тяжелую выездную игру. Мы поставили себя в довольно приличное положение перед четвертым матчем. В конце концов, мы вынесем из этой игры то, что нам нужно сделать лучше перед следующей встречей», — приводит слова Крайдера официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвертый матч пройдет 8 июня и начнется в 3:00 мск.