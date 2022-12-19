Кравцов с передачи Панарина забросил вторую шайбу в НХЛ

«Рейнджерс» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Счет стал 6:1.

На 9-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Виталий Кравцов. Для него эта шайба стала второй в карьере в североамериканской лиге.

Также в этой атаке поучаствовал российский форвард Артемий Панарин, который отметился голевой передачей. Это его 32-й ассист в сезоне.