Панарин забросил восьмую шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» забросил три шайбы в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». После первых 20 минут игры счет — 3:0.

На 17-й минуте встречи голом отметился российскй нападающий Артемий Панарин. Для него эта шайба стала восьмой в нынешнем сезоне.