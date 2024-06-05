Тюкавин подорожал на 4 миллиона евро, Сафонов и Сперцян догнали Вендела. Сколько теперь стоят звезды РПЛ
Transfermarkt традиционно обновляет цены несколько раз в год — очередной пересмотр произошел летом 2024-го и коснулся в том числе российских футболистов. Изучаем, кто подорожал и подешевел в РПЛ по итогам сезона.
Подорожали
Чемпионская гонка поднимает котировки
Завершившийся сезон РПЛ получился жарким — три команды боролись за чемпионство до последнего тура. Немецкий портал не мог не отметить участников гонки за титул, поэтому «Краснодар» и «Динамо» получили приличное повышение.
Отдельно стоит отметить 21-летнего форварда бело-голубых Константина Тюкавина — по итогам сезона он подорожал на 4 миллиона евро и вошел в топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ. Взлет вполне заслуженный — Тюкавин оформил «15+10» в 30 матчах чемпионата, активировал автоматическую пролонгацию контракта с «Динамо» и оказался на радарах европейских клубов. Несмотря на проигранное чемпионство, в новый сезон Тюкавин заходит в отличной позиции.
Второй самый подорожавший футболист «Динамо» — 24-летний полузащитник Бителло. Он не всегда играл в основе и статистика у него скромнее, чем у Тюкавина, — «8+2» в 23 матчах чемпионата. Но никто не будет спорить, что роль бразильца на поле — колоссальная, и именно его присутствие во многом позволило «Динамо» стать участником чемпионской гонки. Бителло прибавил в цене 2 миллиона евро и теперь стоит 12 — это седьмой результат в лиге.
В «Краснодаре» своеобразная «гонка стоимостей» уже не первое трансферное окно проходит между 25-летним вратарем Матвеем Сафоновым и 23-летним полузащитником Эдуардом Сперцяном. Вот и сейчас два лидера «быков» стабильно провели сезон, до последнего боролись за чемпионство и синхронно подорожали на 2 миллиона евро — теперь оба стоят по 20 миллионов евро.
Transfermarkt в своем отчете отмечает, что оба — футболисты «Краснодара» весьма условно. Трансфер Сафонова в «ПСЖ», по словам немецкого портала, почти решенное дело. То же касается и Сперцяна, за которым охотятся крупные европейские клубы. Но пока оба игрока формально остаются в России, они возглавляют таблицу самых дорогих футболистов РПЛ.
В выигрыше остался победитель чемпионской гонки, а также гонки бомбардиров — 27-летний форвард «Зенита» Матео Кассьерра. Колумбиец оформил 21 гол в 28 матчах РПЛ, включая один пента-трик, — и ожидаемо прибавил в цене. Рост приличный — 2 миллиона евро, текущая стоимость — 11.
Прорывы сезона
В минувшем чемпионате появилось немало неожиданных героев — Transfermarkt отметил их подвиги очень приличным повышением в цене.
Больше всех подорожал 24-летний полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков — он прибавил 3,5 миллиона евро и теперь стоит 11 — плюс 46% к старому ценнику! Это сразу одно из самых крупных и резких скачков в РПЛ этим летом. Причины очевидны — Глушенков стал лучшим ассистеном лиги, набрав 16 голевых передач.
Настоящим прорывом года можно назвать 19-летнего полузащитника «Балтики» Данилу Козлова — его цена выросла на 1,5 миллиона евро, то есть сразу на 500%! Теперь он стоит 1,8 миллиона евро — отличный буст, учитывая, что «Балтика» вылетела из РПЛ.
Также солидно прибавили Алексей Батраков из «Локомотива» (+500 тысяч евро, или 250%), Диего Луна (+500 тысяч евро, 166%) и Евгений Латышонок из «Балтики» (+850 тысяч евро, 130%). Ряд футболистов, включая Мирлинда Даку, Илью Рожкова, Илью Ишкова, Матвея Кисляка и других, также подорожали на 100%.
Подешевели
Катастрофа «Зенита» и ЦСКА
Несмотря на исторический требл, обновление цен от Transfermarkt вряд ли порадует питерцев. В топ-10 самых подешевевших футболистов сразу пять футболистов «Зенита» — суммарно Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Родригао и Артур потеряли в стоимости 10 миллионов евро.
При этом самым подешевевшим в РПЛ стал капитан чемпионов — Сантос. Бразилец «полегчал» сразу на 3 миллиона евро и теперь стоит 12 миллионов. Удивляться нечему — относительно самих себя из прошлого легионеры «Зенита», несмотря на суперуспешный сезон, выступили ниже ожиданий.
Вторым пострадавшим от понижения цен стал ЦСКА, что тоже неудивительно. Армейцы выдали один из слабейших сезонов в истории, финишировав на шестом месте и оставшись без финала Кубка. Провал уже спровоцировал тренерскую отставку — свой пост покинул Владимир Федотов, ему на смену едет Марко Николич.
В топ-10 самых подешевевших игроков четыре армейца — Федор Чалов, Иван Обляков, Виллиан Роша и Игорь Дивеев — суммарно потеряли 4 миллиона евро. Всего в составе ЦСКА в минус ушли 12 футболистов — не так плохо, как у «Зенита» (15 человек), но радоваться нечему.
Самые дорогие футболисты РПЛ
Список лучших из лучших в отечественном чемпионате не впечатляет — Transfermarkt справедливо отмечает, что в РПЛ давно не было таких дешевых «самых дорогих». Первое место делят Вендел, Сперцян и Сафонов — стоимость каждого из них всего 20 миллионов евро.
Более того, дальнейшее пребывание в РПЛ чуть ли не половины футболистов из топ-10 не гарантировано — уйти в любой момент могут как Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян, так и Джон Кордоба, Вендел или Константин Тюкавин.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4