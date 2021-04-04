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Кравцов дебютирует за «Рейнджерс» в матче с «Баффало»

00:15
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Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов дебютирует за основную команду в НХЛ, сообщается в официальном Twitter клуба.

21-летний россиянин сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Встреча пройдет 4 апреля и начнется в 2:00 мск.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Кравцов провел в составе «Трактора» 49 матчей, в которых набрал 24 (16+8) очка. Россиянин был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ-2018.

В сезоне-2019/20 Кравцов уже выступал в системе «Рейнджерс»: на его счету 39 игр в АХЛ за «Хартфорд», в составе которого он набрал 15 (6+9) очков. В НХЛ он не провел ни одной встречи.

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