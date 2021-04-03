Василевский выиграл все 13 домашних матча в этом сезоне

«Тампа» обыграла «Детройт» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

Российский вратарь выиграл все 13 домашних матча «Лайтнинг» в этом сезоне.

Эта победная серия стала второй по продолжительности за всю историю НХЛ. Больше домашних матчей подряд с начала сезона выигрывал только голкипер Жиль Жильбер, который выступал за «Бостон» в сезоне-1973/74 (16 игр).