Василевский выиграл все 13 домашних матча в этом сезоне
23:41
«Тампа» обыграла «Детройт» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.
Российский вратарь выиграл все 13 домашних матча «Лайтнинг» в этом сезоне.
Эта победная серия стала второй по продолжительности за всю историю НХЛ. Больше домашних матчей подряд с начала сезона выигрывал только голкипер Жиль Жильбер, который выступал за «Бостон» в сезоне-1973/74 (16 игр).
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...