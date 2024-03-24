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Сегодня, 16:58

Кожевников заявил, что Овечкин перепишет историю хоккея, побив рекорд Гретцки

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предположил, что произойдет после того, как нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

«Это будет первая новость не только для хоккея, но и всего мира спорта! Столько лет этот рекорд держится. Тем более, со всей политикой русский хоккеист приближается к этому рекорду. Это будет знаменательная вещь, я думаю, он перепишет историю спорта», — цитирует Кожевникова LiveResult.ru.

На данный момент на счету 38-летнего Овечкина 846 голов в 1413 матчах в НХЛ за карьеру. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 48 шайб.

 

Источник: LiveResult.ru
Александр Овечкин
НХЛ
Александр Кожевников
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 71 47 24 98
2 Каролина 71 44 27 95
3 Филадельфия 71 36 35 81
4 Вашингтон 69 34 35 77
5 Айлендерс 70 30 40 75
6 Нью-Джерси 71 34 37 72
7 Питтсбург 69 30 39 69
8 Коламбус 71 23 48 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 72 41 31 97
2 Флорида 70 45 25 95
3 Торонто 69 40 29 89
4 Тампа-Бэй 70 38 32 83
5 Детройт 71 36 35 78
6 Баффало 71 33 38 71
7 Оттава 69 29 40 62
8 Монреаль 69 25 44 62
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 45 25 95
2 Даллас 71 43 28 95
3 Виннипег 70 44 26 93
4 Нэшвилл 71 42 29 88
5 Сент-Луис 71 38 33 79
6 Миннесота 71 34 37 77
7 Аризона 70 29 41 63
8 Чикаго 71 20 51 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 71 45 26 98
2 Эдмонтон 68 42 26 88
3 Лос-Анджелес 70 37 33 85
4 Вегас 70 38 32 83
5 Калгари 69 33 36 71
6 Сиэтл 69 28 41 69
7 Анахайм 70 24 46 51
8 Сан-Хосе 70 16 54 40
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Торонто – Эдмонтон
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Нью-Джерси – Оттава
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Рейнджерс – Флорида
 4 : 3 Б
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Ванкувер – Калгари
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Эдмонтон

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Луи Доминге

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