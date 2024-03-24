Кожевников заявил, что Овечкин перепишет историю хоккея, побив рекорд Гретцки
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предположил, что произойдет после того, как нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
«Это будет первая новость не только для хоккея, но и всего мира спорта! Столько лет этот рекорд держится. Тем более, со всей политикой русский хоккеист приближается к этому рекорду. Это будет знаменательная вещь, я думаю, он перепишет историю спорта», — цитирует Кожевникова LiveResult.ru.
На данный момент на счету 38-летнего Овечкина 846 голов в 1413 матчах в НХЛ за карьеру. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 48 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|71
|47
|24
|98
|2
|Каролина
|71
|44
|27
|95
|3
|Филадельфия
|71
|36
|35
|81
|4
|Вашингтон
|69
|34
|35
|77
|5
|Айлендерс
|70
|30
|40
|75
|6
|Нью-Джерси
|71
|34
|37
|72
|7
|Питтсбург
|69
|30
|39
|69
|8
|Коламбус
|71
|23
|48
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|72
|41
|31
|97
|2
|Флорида
|70
|45
|25
|95
|3
|Торонто
|69
|40
|29
|89
|4
|Тампа-Бэй
|70
|38
|32
|83
|5
|Детройт
|71
|36
|35
|78
|6
|Баффало
|71
|33
|38
|71
|7
|Оттава
|69
|29
|40
|62
|8
|Монреаль
|69
|25
|44
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|45
|25
|95
|2
|Даллас
|71
|43
|28
|95
|3
|Виннипег
|70
|44
|26
|93
|4
|Нэшвилл
|71
|42
|29
|88
|5
|Сент-Луис
|71
|38
|33
|79
|6
|Миннесота
|71
|34
|37
|77
|7
|Аризона
|70
|29
|41
|63
|8
|Чикаго
|71
|20
|51
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|71
|45
|26
|98
|2
|Эдмонтон
|68
|42
|26
|88
|3
|Лос-Анджелес
|70
|37
|33
|85
|4
|Вегас
|70
|38
|32
|83
|5
|Калгари
|69
|33
|36
|71
|6
|Сиэтл
|69
|28
|41
|69
|7
|Анахайм
|70
|24
|46
|51
|8
|Сан-Хосе
|70
|16
|54
|40
|24.03
|00:00
|
Нэшвилл – Детройт
|1 : 0
|24.03
|02:00
|
Торонто – Эдмонтон
|6 : 3
|24.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|2 : 5
|24.03
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|4 : 3 Б
|24.03
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|4 : 2
|24.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Чикаго
|4 : 5 ОТ
|24.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|4 : 3 ОТ
|24.03
|05:30
|
Вегас – Коламбус
|4 : 2
|24.03
|19:30
|
Вашингтон – Виннипег
|- : -
|24.03
|21:00
|
Колорадо – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|69
|123
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|70
|119
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|67
|51
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|70
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97