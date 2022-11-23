Кожевников назвал нормальной безголевую серию Панарина в НХЛ

Советский хоккеист Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на безголевую серию форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Россиянин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (5:3).

«Бывают спады у всех. Овечкин, например, тоже не забивал. Почему мы так реагируем на это? Главное, чтобы он пользу команде приносил. Это нормально, люди не роботы. У всех есть спады, так что ничего страшного не происходит», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

31-летний россиянин не набирает очков на протяжении трех матчей подряд. Также безголевая серия Панарина увеличилась до 10 матчей — последний раз форвард забивал 31 октября в ворота «Аризоны» (3:2).

В текущем сезоне Панарин провел 20 матчей, в которых набрал 22 (5+17) очков.