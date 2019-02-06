Ковальчук забросил бывшей команде. Видео

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси"​. В концовке встречи он сделал счет 5:1. Для россиянина это 11-я заброшенная шайба в этом сезоне.

Напомним, в 2010 году Ковальчук подписал 15-летний контракт с "Нью-Джерси" на 100 миллионов долларов, но спустя три года подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и вернулся в КХЛ, где играл за СКА.