Ковальчук и Дадонов попали в рейтинг лучших потенциально свободных агентов по версии Sportsnet

Североамериканский портал Sportsnet составил список из 20 лучших игроков НХЛ, которые могут выйти на рынок свободных агентов. В него вошли два представителя России — нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук и форвард и «Флориды» Евгений Дадонов.

По последнему контракту зарплата 36-летнего Ковальчука составляет 700 тысяч долларов за сезон. У 30-летнего Дадонова подходит к концу соглашение, согласно которому он получал 4 миллиона в год.

Возглавил список самых интересных потенциальных агентов нападающий «Аризоны» Тэйлор Холл. В тройку также вошли защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело и голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби.