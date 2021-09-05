Котканиеми рассказал, на что потратит 20 долларов подписного бонуса
Новичок «Каролины» Йеспери Котканиеми рассказал, на что потратит подписной бонус по новому контракту, который равняется 20 долларам.
«Сказал маме, что куплю ей подарок на Рождество», — приводит слова финна журналист Арпон Басу.
«Каролина» сделала 21-летнему форварду квалификационное предложение на 6,1 млн долларов за сезон, которое не было повторено «Монреалем», вследствие чего права на игрока перешли к «Харрикейнз». Канадский клуб взамен получил право выбора в первом и третьем раундах драфта НХЛ 2022 года. Сам Котканиеми подписал с «Каролиной» контракт сроком на один сезон.
Напомним, что в 2019 году «Монреаль» сделал оффер-шит нападающему «Каролины» Себастьяну Ахо. Клуб предложил игроку 5-летний контракт с зарплатой 8,454 миллиона долларов в год. «Ураганы» повторили предложение и сохранили финна в команде.
Примечательно, что сумма подписного бонуса в оффершите Котканиеми — 20 долларов. Это напоминание об истории с Ахо, выступающим под номером 20.
«Каролина» отомстила «Монреалю» и украла молодого таланта. В НХЛ такого не было 14 лет!
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