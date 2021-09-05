Защитник «Каролины» Гардинер пропустит весь сезон из-за травмы

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл сообщил, что защитник Джейк Гардинер перенесет серьезную операцию. Хоккеист пропустит весь предстоящий сезон, сообщает журналист Арпон Басу.

В прошлом сезоне 31-летний американец сделал 8 голевых передач в 26 матчах. Он будет помещен в список травмированных, и его зарплата в размере 4,050 миллиона долларов не будет учитываться в платежной ведомости.

Это позволит «Ураганам» уложиться в потолок зарплат с учетом контракта нападающего Йеспери Котканиеми.

Напомним, что «Монреаль» решил не повторять предложение, которое финский хоккеист получил от «Харрикейнз».

Таким образом, 21-летний форвард перешел в «Каролину». Кэпхит по однолетнему контракту составит 6,1 миллиона долларов.

В качестве компенсации «Канадиенс» получили два драфт-пика — первый и третий раунды-2022.