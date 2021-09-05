Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл прокомментировал заключение контракта с нападающим Йеспери Котканиеми.

«Это не было местью. Нам просто был очень интересен этот игрок.

Продление контракта? Посмотрим. Пока есть соглашение только на один год», — цитирует менеджера в Twitter журналист Эрик Энджелс.

Также Уодделл отметил, что пока планируется использовать финского центрфорварда на позиции левого крайнего нападающего.

Ранее появлялась информация, что идея сделать оффершит Котканиеми исходила лично от владельца «Каролины» Томан Дандона.

Напомним, что в 2019 году «Монреаль» сделал оффершит нападающему «Каролины» Себастьяну Ахо. Клуб предложил игроку 5-летний контракт с зарплатой 8,454 миллиона долларов в год. «Ураганы» повторили предложение и сохранили финна в команде.

Предложение, сделанное «Каролиной» Котканиеми, предусматривает выплату хоккеисту подписного бонуса в размере 20 долларов. Ахо играет под 20-м номером.

В прошедшем сезоне Котканиеми набрал 20 (5+15) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 19 играх.

«Каролина» отомстила «Монреалю» и украла молодого таланта. В НХЛ такого не было 14 лет!