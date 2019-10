Коршков забил второй гол в сезоне за фарм-клуб «Торонто»

«Манитоба», которая является фарм-клубом «Виннипега», в матче регулярного чемпионата АХЛ принимает «Торонто», в конце первого периода счет 1:1. На восьмой минуте отличился российский нападающий гостей Егор Коршков. Он забил во второй игре подряд.

Korshkov opens the scoring with his second of the season.



Some nice speed shown from Tyler Gaudet leading to the goal.