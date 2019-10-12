Коршков забил второй гол в сезоне за фарм-клуб «Торонто»
03:33
«Манитоба», которая является фарм-клубом «Виннипега», в матче регулярного чемпионата АХЛ принимает «Торонто», в конце первого периода счет 1:1. На восьмой минуте отличился российский нападающий гостей Егор Коршков. Он забил во второй игре подряд.
Korshkov opens the scoring with his second of the season.— Nick DeSouza (@NickDeSouza_) October 12, 2019
Some nice speed shown from Tyler Gaudet leading to the goal. pic.twitter.com/9hsGGoKXCo
В сезоне-2018/19 Коршков провел 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Локомотива» и набрал 5 (2+3) очков. В 9 матчах плей-офф форвард набрал 3 (0+3) очка.
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