Копитар стал 52-м игроком, набравшим 1200 очков в НХЛ

Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

В первом периоде 36-летний словенец отдал результативную передачу. Таким образом, Копитар набрал 1200 очков в НХЛ и стал 52-м игроком с таким показателем в лиге.

В текущем сезоне Копитар провел 69 матчей, в которых набрал 59 (22+37) очков.