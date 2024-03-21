«Даллас» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» на своем льду выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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