«Даллас» без Дадонова победил «Аризону»

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«Даллас» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Старз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Евгений Дадонов пропустил встречу из-за травмы верхней части тела.

«Даллас» набрал 93 очка и занимает 4-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке — 61 очко.