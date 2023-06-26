Макдэвид: «Индивидуальные награды никогда не были моей целью»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о предстоящей церемонии вручений индивидуальных призов по итогам сезона-2022/23 НХЛ.

«Если я получу что-то, будет здорово. Но это не главный мотивирующий фактор для меня. Награды никогда не были моей целью. Когда только приходишь в НХЛ, ты хочешь завоевать «Харт Трофи» или «Арт Росс Трофи», это мотивирует тебя. Но сейчас для меня это не ключевой аспект карьеры», — цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне Макдэвид показал лучший результат в лиге с 1996 года, набрав 153 (64+89) очка за 82 матча.