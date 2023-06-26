«Бостон» обменял Холла и Фолиньо в «Чикаго» на Митчелла и Регулу

«Бостон» и «Чикаго» осуществили обмен. Состав «Блэкхокс» пополнили Тэйлор Холл и Ник Фолиньо. В «Брюинс» отправились Иэн Митчелл и Алек Регула.

У Холла оставалось еще два года по контракту с зарплатой 6 миллионов евро за сезон.

Первый номер драфта НХЛ-2010 в этом сезоне провел 61 матч в «регулярке» и набрал 36 (16+20) очков. В Кубке Стэнли его показатели — 7 матчей и 8 (5+3) очков.