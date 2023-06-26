Давыдов оценил шансы Сорокина получить приз лучшему вратарю НХЛ

Бывший тренер вратарей сборной России, тренер голкиперов «Локомотива» Рашит Давыдов высказался о том, что россиянин «Айлендерс» Илья Сорокин может получить приз лучшему вратарю НХЛ сезона-2022/23.

«Смею предположить, что по цифрам у Улльмарка хорошая ситуация: общая неплохая пропорция по играм, пропущенным голам, выигрышам, коэффициентам надежности. Но я очень надеюсь, что это не помешает Илье завоевать приз и другие моменты, которые не имеют отношения к хоккею, не скажутся. Есть опасение, что на выборы могут повлиять некие силы, которые сейчас есть в мире. Но хотелось бы, чтобы такое не случилось и по достоинству оценили игру Ильи, его вклад в результат команды», — приводит ТАСС слова Давыдова.

В тройку финалистов на приз лучшему вратарю НХЛ, помимо Сорокина, попали американский вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак и шведский голкипер «Бостона» Линус Улльмарк.