Сергей Гимаев: «Андрей Свечников давно зарекомендовал себя, как потенциальная звезда НХЛ»

Комментатор Сергей Гимаев прокомментировал успехи российского форварда «Каролины» Андрея Свечникова.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (7:2) Свечников оформил свой второй хет-трик в сезоне.

«Андрей давно зарекомендовал себя, как потенциальная звезда НХЛ. Он все время был близко к вершине списка бомбардиров, но на первую строчку пока так и не вышел. Сейчас у него одиннадцать заброшенных шайб. У Андрея все есть. Он набирается опыта, его мастерство только растет. Сама по себе «Каролина» является в этом году одним из претендентов на Кубок Стэнли. И в этой команде Андрей Свечников выходит на те роли, которых от него все ждут», — сказал Гимаев «РБ Спорт».

Андрей Свечников, нападающий «Каролины Харрикейнз», назван второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.