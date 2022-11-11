Михаил Зислис и наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов обсудят старт сезона в НХЛ — в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы эфира:

— итоги первого месяца регулярного чемпионата;

— может ли Кучеров побороться с Макдэвидом за «Арт Росс»;

— Овечкин и Малкин рискуют не попасть в плей-офф;

— провал «Сент-Луиса» и россияне «Ванкувера»;

— кто удивил и разочаровал на старта сезона.