«Колорадо» забросил 7 шайб «Сент-Луису», Ничушкин сделал передачу

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уверенно обыграл «Сент-Луис» — 7:3. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Натан Маккиннон, набравший 4 (1+3) очка. На счету Валерия Ничушкина передача, показатель полезности «+2» и 2 броска в створ за 16.15 на льду. У Никиты Задорова бросок в створ, 4 силовых приема и 2 блок-шота за 17.37.

У «блюзменов» дубль оформил Роберт Томас. У Ивана Барбашева «-1» и 2 силовых приема за 14.21.

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Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 7:3 (1:0, 3:2, 3:1)

Голы: Маккиннон — 25, 19:49 — 1:0. Кадри — 14 (Жирар, Колверт), 23:20 — 2:0. Рантанен — 12 (бол., Макар, Маккиннон), 27:40 — 3:0. Томас — 6 (Пьетранджело, Бозак), 33:42 — 3:1. Пьетранджело — 11 (бол., О`Райлли), 36:19 — 3:2. Макар — 9 (бол., Бураковски, Маккиннон), 39:44 — 4:2. Кадри — 15 (Жирар, Ничушкин), 46:56 — 5:2. Комфер — 5 (бол., Ландескуг, Жирар), 52:05 — 6:2. Донской — 14 (Маккиннон, Жирар), 54:19 — 7:2. Томас — 7 (Шворц), 56:14 — 7:3.

Вратари: Грубауэр — Биннингтон (Аллен, 54:19).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 42 (9+22+11) — 27 (8+11+8).

Наши: Задоров (17.37/1/0), Ничушкин (16.15/2/+2) — Барбашев (14.14/0/-1).

3 января. Денвер. Pepsi Center.