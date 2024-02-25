«Колорадо» — «Торонто»: видеообзор матча

«Торонто» на выезде обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У гостей отличился хет-триком Тайлер Бертуцци, еще одну шайбу забросил Митч Марнер. У хозяев забили Арттури Лехконен, Эндрю Кольяно и Микко Рантанен.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 из 30 бросков. Его соотечественник, голкипер «Торонто» Илья Самсонов отбил 25 из 28 бросков.

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