«Колорадо» обыграл «Миннесоту» и одержал четвертую победу подряд

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Колорадо» — 2:3. Гости одержали четвертую победу подряд.

Победный гол на счету Габриэля Ландескуга. У Валерия Ничушкина 2 броска в створ, силовой прием и блок-шот за 13.05. У Никиты Задорова показатель полезности «+1», бросок, 2 силовых приема и блок-шот за 15.40.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Голы: Белльмар — 8 (мен., Колверт, Грэйвс), 21:37 — 0:1. Сперджен — 6 (бол., Паризе, Фиала), 24:58 — 1:1. Маккиннон — 32 (бол., Макар, Кадри), 27:22 — 1:2. Ландескуг — 14 (Коул, Комфер), 30:36 — 1:3. Фиала — 13 (бол., Стаал, Сперджен), 37:31 — 2:3.

Вратари: Дубник (58:10) — Францоуз.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 36 (11+15+10) — 33 (10+16+7).

Наши: — - Задоров (15.40/1/+1), Ничушкин (13.05/2/0).

10 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.