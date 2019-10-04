«Колорадо» обыграл «Калгари», Задоров отметился голевой передачей

«Колорадо» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился голевой передачей. Также он стал участником драки в конце второго периода.

Россиянин совершил жесткий силовой прием, после чего к нему подъехал Милан Лучич и нанес удар по лицу. Россиянин не стал ввязываться в потасовку и просто обхватиол оппонента.

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«Колорадо» — «Калгари» — 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Голы: Донской — 1 (бол., Жирар, Бураковски), 5:59 — 1:0. Монахэн — 1 (бол., Годро, Линдхольм), 8:33 — 1:1. Рантанен — 1 (Ландескуг), 16:08 — 2:1. Годро — 1 (бол., Монахэн, Ткачак), 21:50 — 2:2. Комфер — 1 (Колверт, Задоров), 32:22 — 3:2. Рантанен — 2 (бол., Маккиннон, Макар), 36:51 — 4:2. Джиордано — 1 (Беннетт, Райан), 37:07 — 4:3. Донской — 2, 58:51 — 5:3.

Вратари: Грубауэр — Риттих (58:02 — 58:51).

Штраф: 15 — 29.

Броски: 32 (14+12+6) — 30 (3+13+14).

Наши: Задоров (18.57/0/+2), Ничушкин (12.31/0/+1) — -.

4 октября. Денвер. Pepsi Center.

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