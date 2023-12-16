«Колорадо» обменял Томаша Татара в «Сиэтл»

«Колорадо» объявил о переходе нападающего Томаша Татара в «Сиэтл».

«Эвеланш» получили драфт-пик пятого раунда на драфте НХЛ-2024 в обмен на 33-летнего словака.

Татар перешел в «Колорадо» летом 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард набрал 9 (1+8) очков в 27 матчах.