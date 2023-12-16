Любушкин выполнил первое результативное действие в НХЛ за месяц
Защитник «Анахайма» Илья Любушкин выполнил первое результативное действие в НХЛ за месяц.
29-летний россиянин сделал голевой пас на своего одноклубника Бретта Лисона в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс».
Это третья результативная передача и третье очко Любушкина в сезоне-2023/24.
В предыдущий раз защитник выполнял результативное действие 12 ноября в матче против «Сан-Хосе» (4:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|28
|14
|14
|35
|3
|Филадельфия
|29
|16
|13
|35
|4
|Каролина
|29
|16
|13
|33
|5
|Вашингтон
|26
|14
|12
|32
|6
|Нью-Джерси
|27
|15
|12
|31
|7
|Питтсбург
|28
|13
|15
|29
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|18
|9
|40
|2
|Торонто
|27
|15
|12
|36
|3
|Флорида
|29
|17
|12
|36
|4
|Детройт
|29
|15
|14
|34
|5
|Тампа-Бэй
|31
|14
|17
|33
|6
|Монреаль
|29
|12
|17
|28
|7
|Баффало
|30
|12
|18
|27
|8
|Оттава
|24
|11
|13
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|29
|18
|11
|38
|2
|Виннипег
|28
|17
|11
|36
|3
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|4
|Нэшвилл
|29
|16
|13
|32
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|29
|6
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|7
|Миннесота
|27
|11
|16
|26
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|30
|20
|10
|41
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|27
|13
|14
|27
|5
|Калгари
|30
|11
|19
|27
|6
|Сиэтл
|31
|10
|21
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|20
Результаты / календарь
6.12
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15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
|16.12
|03:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|- : -
|16.12
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|- : -
|16.12
|03:30
|
Каролина – Нэшвилл
|- : -
|16.12
|04:00
|
Даллас – Оттава
|- : -
|16.12
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|16.12
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
|16.12
|22:00
|
Миннесота – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|50
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|30
|42
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|29
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|30
|22
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|19
|2.02
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