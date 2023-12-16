Любушкин выполнил первое результативное действие в НХЛ за месяц

Защитник «Анахайма» Илья Любушкин выполнил первое результативное действие в НХЛ за месяц.

29-летний россиянин сделал голевой пас на своего одноклубника Бретта Лисона в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс».

Это третья результативная передача и третье очко Любушкина в сезоне-2023/24.

В предыдущий раз защитник выполнял результативное действие 12 ноября в матче против «Сан-Хосе» (4:1).