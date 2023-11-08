«Колорадо» победил «Нью-Джерси», Ничушкин отдал голевую передачу
«Колорадо» дома победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
У «Эвеланш» отметились Мико Рантанен (дубль), Росс Колтон, Майлз Вуд, Райан Йохансен и Нэйтан Маккиннон. Российский форвард Валерий Ничушкин отдал голевую передачу. У «Дэвилз» забивали Тайлер Тоффоли, Тимо Майер и Даги Хэмилтон.
«Колорадо» с 16 очками занимает 3-е место в таблице «Запада». «Нью-Джерси» с 15 очками — на 5-м месте «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Нью-Джерси» — 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
Голы: Тоффоли — 8 (Марино, Маклеод), 3:43 — 0:1. Рантанен — 7 (бол., Макар, Маккиннон), 15:50 — 1:1. Колтон — 3 (Вуд, О`Коннор), 22:25 — 2:1. Майер — 3 (бол., Братт, Хэмилтон), 31:04 — 2:2. Вуд — 2 (мен., Ничушкин, Макар), 31:45 — 3:2. Хэмилтон — 5 (бол., Тоффоли, Палат), 35:04 — 3:3. Джохансен — 5, 47:37 — 4:3. Маккиннон — 5 (Рантанен, Макар), 49:45 — 5:3. Рантанен — 8 (п.в.), 58:33 — 6:3.
Вратари: Георгиев — Ванечек (57:01 — 58:33).
Штраф: 21 — 12.
Броски: 32 (11+9+12) — 23 (8+8+7).
Наши: Ничушкин (18.24/2/+2) — -.
8 ноября. Денвер. Ball Arena. 18 087 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|12
|9
|3
|19
|2
|Каролина
|13
|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
|12
|7
|5
|15
|4
|Айлендерс
|11
|5
|6
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|7
|Филадельфия
|13
|5
|8
|11
|8
|Питтсбург
|11
|5
|6
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|21
|2
|Тампа-Бэй
|13
|6
|7
|16
|3
|Детройт
|13
|7
|6
|15
|4
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|12
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|11
|8
|3
|16
|2
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|3
|Виннипег
|12
|6
|6
|14
|4
|Аризона
|12
|6
|6
|13
|5
|Миннесота
|12
|5
|7
|12
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|13
|4
|9
|11
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|12
|1
|11
|3
|8.11
|03:00
|
Каролина – Баффало
|3 : 2 ОТ
|8.11
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 5
|8.11
|03:30
|
Рейнджерс – Детройт
|5 : 3
|8.11
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|2 : 4
|8.11
|04:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 5
|8.11
|05:00
|
Калгари – Нэшвилл
|4 : 2
|8.11
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|4 : 3 Б
|8.11
|06:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|6 : 3
|8.11
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|0 : 2
|8.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|2 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|22
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|12
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|10
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Джеймс Раймер
Детройт
|4
|1.52