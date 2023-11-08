«Сан-Хосе» обыграл «Филадельфию» и одержал первую победу в сезоне

«Сан-Хосе» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Шаркс» отметились Энтони Дюклер и Уильям Эклунд. У «Флайерз» забил Джоэль Фараби.

«Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне — до этого было 11 поражений. «Шаркс» занимают 16-е место в таблице «Запада», имея 3 очка. «Филадельфия» с 11 очками — на 14-м месте таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Филадельфия" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Дюклер - 3 (Лабанк, Гранлунд), 1:43 - 1:0. Эклунд - 2 (бол., Дюклер), 36:18 - 2:0. Фараби - 6 (Санхейм, Лотон), 38:51 - 2:1.

Вратари: Блэквуд - Эрссон (58:34).

Штраф: 27 - 27.

Броски: 19 (4+7+8) - 39 (13+11+15).

Наши: Охотюк (19.55/0/0) - Замула (12.50/1/+1).

8 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 10074 зрителя.