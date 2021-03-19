«Колорадо» разгромил «Миннесоту», у Капризова «-1»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 5:1.

В составе хозяев дубль оформил Микко Рантанен, еще по шайбе забросили Натан Маккиннон, Габриэль Ландескуг и Йонас Донской. Гости ответили шайбой Виктора Раска. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов закончил матч с показателем полезности «-1».

После этого матча «Колорадо» с 38 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 37 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Миннесота» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Маккиннон — 9 (Рантанен, Ландескуг), 11:10 — 1:0. Рантанен — 15 (Жирар, Маккиннон), 19:02 — 2:0. Раск — 7 (бол., Зуккарелло), 28:41 — 2:1. Ландескуг — 8 (бол., Рантанен, Маккиннон), 35:07 — 3:1. Донской — 8 (Макдональд), 41:57 — 4:1. Рантанен — 16 (Ландескуг, Грэйвс), 46:30 — 5:1.

Вратари: Грубауэр — Тэлбот.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 55 (25+19+11) — 20 (6+7+7).

Наши: Ничушкин (11.40/1/+1) — Капризов (19.22/1/-1).

19 марта. Денвер. Ball Arena.