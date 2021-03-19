Дубль Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Виннипегом»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 2:1.

На дубль Коннора Макдэвида гости ответили точным броском Матье Перро. При этом капитан «Ойлерз» забросил одну из шайб сразу после выхода на лед со скамейки.

После этого матча «Эдмонтон» с 40 очками занимает второе место в Северном дивзионе, «Виннипег» с 38 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Макдэвид — 19 (Нерс, Бэрри), 23:53 — 1:0. Перро — 7 (Томпсон, Льюис), 32:43 — 1:1. Макдэвид — 20 (Кассиан, Бэрри), 33:21 — 2:1.

Вратари: Коскинен — Броссуа (58:10 — 58:51, 59:02).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 21 (4+11+6) — 25 (6+12+7).

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19 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».