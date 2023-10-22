«Колорадо» в результативном матче обыграл «Каролину», у Ничушкина и Орлова по передаче
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 6:4.
В составе «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, вратарь Александр Георгиев отразил 23 броска. У «Харрикейнз» Дмитрий Орлов сделал результативный пас, вратарь Петр Кочетков отразил 22 броска.
После этого матча «Колорадо» с 10 очками занимает второе место в Западной конференции, «Каролина» с 6 очками — на девятой строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Каролина» — 6:4 (1:1, 5:2, 0:1)
Голы: Котканиеми — 3 (Ноесен, Друри), 16:09 — 0:1. Джохансен — 2 (бол., Маккиннон, Лехконен), 19:54 — 1:1. О`Коннор — 3 (мен., Кольяно), 21:57 — 2:1. Бернс — 2 (бол., Орлов, Ноесен), 29:17 — 2:2. Бантинг — 2 (Нечас, Слэвин), 30:42 — 2:3. Олофссон — 1 (О`Коннор, Байрам), 32:21 — 3:3. Лехконен — 2 (бол., Джохансен, Макар), 34:10 — 4:3. Маккиннон — 3 (Лехконен, Ничушкин), 35:57 — 5:3. Рантанен — 4 (бол.), 39:35 — 6:3. Слэвин — 3 (Котканиеми, Джарвис), 52:26 — 6:4.
Вратари: Георгиев — Кочетков (56:57).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 28 (12+8+8) — 27 (6+16+5).
Наши: Ничушкин (18.07/0/+1) — Орлов (15.49/0/0).
22 октября. Денвер. Ball Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|5
|3
|2
|7
|2
|Коламбус
|5
|3
|2
|6
|3
|Каролина
|6
|3
|3
|6
|4
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|5
|5
|Айлендерс
|4
|2
|2
|5
|6
|Рейнджерс
|4
|2
|2
|4
|7
|Питтсбург
|5
|2
|3
|4
|8
|Вашингтон
|4
|1
|3
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|5
|4
|1
|8
|2
|Бостон
|3
|3
|0
|6
|3
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|4
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|5
|Тампа-Бэй
|6
|2
|4
|6
|6
|Монреаль
|4
|2
|2
|5
|7
|Флорида
|5
|2
|3
|4
|8
|Баффало
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|5
|5
|0
|10
|2
|Даллас
|4
|3
|1
|7
|3
|Аризона
|5
|3
|2
|6
|4
|Нэшвилл
|6
|3
|3
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|5
|6
|Миннесота
|5
|2
|3
|5
|7
|Чикаго
|6
|2
|4
|4
|8
|Виннипег
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|6
|6
|0
|12
|2
|Ванкувер
|5
|3
|2
|6
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|5
|4
|Калгари
|5
|2
|3
|5
|5
|Сиэтл
|5
|1
|4
|3
|6
|Анахайм
|4
|1
|3
|2
|7
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|1
|22.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4 ОТ
|22.10
|02:00
|
Флорида – Ванкувер
|3 : 5
|22.10
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|3 : 2 ОТ
|22.10
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 1
|22.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|5 : 1
|22.10
|03:00
|
Чикаго – Вегас
|3 : 5
|22.10
|03:00
|
Сент-Луис – Питтсбург
|4 : 2
|22.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|4 : 5 ОТ
|22.10
|03:00
|
Даллас – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|22.10
|04:00
|
Колорадо – Каролина
|6 : 4
|22.10
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|- : -
|22.10
|05:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|- : -
|22.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|4
|10
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|5
|10
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|6
|9
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|6
|6
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|5
|6
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|5
|6
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Александр Георгиев
Колорадо
|4
|0.98
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|2
|1.00