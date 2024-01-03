«Колорадо» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» с 51 очком занимает 2-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 5-й строчке в Восточной конференции — 44 очка.

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